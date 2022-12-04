Мир 04 декабря 2022, 13:12 Власти Ирана решили упразднить полицию нравов Прокуратура Ирана: власти страны упразднят полицию нравов Unsplash

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Власти Ирана приняли решение упразднить полицию нравов. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру Ирана.

«Генеральная прокуратура Ирана проинформировала об упразднении полиции нравов», — говорится в сообщении местного СМИ.

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Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазер заявил, что «полиция нравов упразднена, поскольку не имеет никакого отношения к правоприменительной системе Исламской Республики».

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Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Штаты скоро «освободят Иран» либо он «освободит сам себя». При этом речь шла, вообще-то, о здравоохранении для ветеранов США. Также Байден до этого путал Иран с Ираком и Украиной. Сирию — с Ливией.

В сентябре в Иране начались беспорядки. Они начались с того, что молодую девушку задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Ее забили насмерть. В стране идут масштабные митинги против правительства.