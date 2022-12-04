04 декабря 2022, 13:12
Власти Ирана решили упразднить полицию нравов
Прокуратура Ирана: власти страны упразднят полицию нравов
Власти Ирана приняли решение упразднить полицию нравов. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру Ирана.
«Генеральная прокуратура Ирана проинформировала об упразднении полиции нравов», — говорится в сообщении местного СМИ.
Реклама
Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазер заявил, что «полиция нравов упразднена, поскольку не имеет никакого отношения к правоприменительной системе Исламской Республики».
Реклама
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Штаты скоро «освободят Иран» либо он «освободит сам себя». При этом речь шла, вообще-то, о здравоохранении для ветеранов США. Также Байден до этого путал Иран с Ираком и Украиной. Сирию — с Ливией.
В сентябре в Иране начались беспорядки. Они начались с того, что молодую девушку задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Ее забили насмерть. В стране идут масштабные митинги против правительства.
Иран
Реклама
Реклама