Протесты начались в Иране после гибели девушки из-за «неправильного» хиджаба | 360°

Все новости

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:54

Контроль за техникой безопасности при капитальном ремонте усилили в Подмосковье

Здоровье

19 сентября 2022, 10:53

Лор Зайцев объяснил россиянам, как нельзя сморкаться

Реклама

Происшествия

19 сентября 2022, 10:45

Самолет Ан-24Б повредил крыло и шасси во время посадки в Иркутской области

Мир

19 сентября 2022, 10:44

Патрушев заявил, что Россия и Китай хотят справедливости в мире, в отличие от Запада

Здоровье

19 сентября 2022, 10:35

Россиянам назвали блюдо, которое может сделать их счастливыми

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:35

ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:27

Подмосковные мастера создали копию электромобиля Tesla Cybertrack

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:25

Число беженцев с Украины и из Донбасса в России превысило 4,2 миллиона

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:22

Подмосковье выделило 2,4 миллиарда рублей на развитие лесного хозяйства в этом году

Мир

19 сентября 2022, 09:36

Протесты начались в Иране после гибели девушки из-за «неправильного» хиджаба

Al Jazeera: женщины в Иране стали протестовать из-за гибели задержанной за хиджаб девушки

Читать 360tv в

Протесты прошли в Иране после похорон 22-летней Махсы Амини, скончавшейся вскоре после задержания полицией. Правоохранители посчитали, что она неправильно носила хиджаб. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Люди вышли на улицы северо-западной провинции Курдистана и потребовали подробного расследования случившегося. Протестующие собрались перед офисом губернатора, откуда полиция разогнала их слезоточивым газом.

Реклама

Согласно официальному заявлению, причиной смерти девушки стали проблемы с сердцем. Но правозащитники утверждают, что ее избили в автозаке.

Реклама

Амини приехала в Тегеран, чтобы навестить родственников. Она была задержана специальным отрядом полицейских, следящих за соблюдением шариатских норм. Вышедшую на улицу в платке девушку обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Затем к зданию подъехала машина скорой помощи, на которой Амини доставили в больницу. Правоохранители заверили брата девушки, что та впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. Через несколько дней ее отключили от системы жизнеобеспечения.

Ранее двух ЛГБТ-активистов приговорили к смертной казни в Иране. Суд признал их виновными в «пропаганде гомосексуализма».

Иран

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама