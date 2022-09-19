Протесты начались в Иране после гибели девушки из-за «неправильного» хиджаба | 360°

Мир 19 сентября 2022, 09:36 Поделиться Telegram

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Viber Протесты начались в Иране после гибели девушки из-за «неправильного» хиджаба Al Jazeera: женщины в Иране стали протестовать из-за гибели задержанной за хиджаб девушки РИА «Новости»

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Протесты прошли в Иране после похорон 22-летней Махсы Амини, скончавшейся вскоре после задержания полицией. Правоохранители посчитали, что она неправильно носила хиджаб. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Люди вышли на улицы северо-западной провинции Курдистана и потребовали подробного расследования случившегося. Протестующие собрались перед офисом губернатора, откуда полиция разогнала их слезоточивым газом.

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Согласно официальному заявлению, причиной смерти девушки стали проблемы с сердцем. Но правозащитники утверждают, что ее избили в автозаке.

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Амини приехала в Тегеран, чтобы навестить родственников. Она была задержана специальным отрядом полицейских, следящих за соблюдением шариатских норм. Вышедшую на улицу в платке девушку обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Затем к зданию подъехала машина скорой помощи, на которой Амини доставили в больницу. Правоохранители заверили брата девушки, что та впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. Через несколько дней ее отключили от системы жизнеобеспечения.

Ранее двух ЛГБТ-активистов приговорили к смертной казни в Иране. Суд признал их виновными в «пропаганде гомосексуализма».

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