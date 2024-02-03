Мир 03 февраля 2024, 17:45 Власти Ирака объявили траур по погибшим при ударах США Премьер Ирака объявил траур по погибшим при ударах США

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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани подписал указ, в котором объявил общенациональный траур по погибшим при ночных атаках американской авиации на приграничные районы страны. Об этом сообщила его пресс-служба в соцсети X.

Всеобщий траур объявили во всех государственных учреждениях и ведомствах сроком на три дня. В стране почтут память жертв бомбардировок ВВС США в районе приграничного города Эль-Каим в провинции Анбар.

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По данным издания Shafaq News, в Ираке погибли 16 человек, еще 25 получили ранения. Правительство Ирака назвало атаку агрессией против суверенитета страны.

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям в Сирии и Ираке. В Центральном командовании ВС США заявили, что в регионе применялись бомбардировщики дальнего действия.

Позднее власти Сирии сообщили, что в результате американских ударов погибли мирные жители и военные, пострадала инфраструктура.