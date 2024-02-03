Мир 03 февраля 2024, 11:08 Удары США по востоку Сирии привели к жертвам Минобороны Сирии: удары США привели к жертвам среди мирных жителей и военных Anas Alkharboutli / Global Look Press

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Удары, нанесенные самолетами США по востоку Сирии, привели к жертвам среди мирных жителей и военнослужащих, а также нанесли большой ущерб инфраструктуре. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны Сирии.

«Американские оккупационные войска совершили сегодня неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов на востоке Сирии и около сирийско-иракских границ», — заявили в оборонном ведомстве.

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Удары США не имеют оправданий, поскольку их наносят с целью ослабить сирийскую армию в борьбе с терроризмом, подчеркнули в Минобороны.

По данным газеты Al Akhbar, на границе Сирии и Ирака погибли несколько человек. На западе Ирака погиб один человек, еще один получил ранение.

В ночь на 3 февраля США поразили более 85 целей иранского КСИР и связанных с ним военизированных формирований в Ираке и Сирии. В Пентагоне добавили, что авиация поразила командные пункты, склады с боеприпасами, разведывательные центры.

Позднее американскую базу в сирийском Дейр-эз-Зоре обстреляли ракетами, после чего начался пожар. По данным военного командования, противник задействовал более 120 боеприпасов. Информацию о погибших и пострадавших не привели.