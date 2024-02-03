03 февраля 2024, 02:05
ВС США отчитались о результатах удара по Ираку и Сирии
CENTCOM: авиация США поразила 85 целей в Ираке и Сирии
Вооруженные силы США поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним группировок в Ираке и Сирии. Заявление об этом распространило Центральное командование вооруженных сил США ( CENTCOM ).
Командование сообщило, что специально для удара из США прибыли бомбардировщики дальнего действия. Всего авиация поразила более 85 целей.
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«В ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов», — сообщили в CENTCOM.
По данным командования, ВВС в пятницу около 16:00 (00:00 субботы по Москве) нанесли удары по объектам КСИР и связанных с ним группировок. Среди пораженных целей — командные пункты, разведывательные центры, склады ракет и беспилотников и другие военные и логистические объекты КСИР.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американские военные по его приказу нанесли удары по Ираку и Сирии.
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