Мир 10 ноября 2022, 09:34 Власти Индонезии подтвердили, что Путин не приедет на саммит G20 Reuters: в Индонезии подтвердили, что Путин не примет участия в саммите G20 РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, а министр иностранных дел Сергей Лавров, который должен был представлять российского лидера на мероприятии, будет участвовать в одной из встреч в онлайн-формате. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.

Ранее о том, что Путин не поедет на саммит, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. В Кремле пока эту информацию не комментировали. Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что этот вопрос еще решается.

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Сам Путин в сентябре подтверждал, что получал приглашение приехать на саммит, но пока не принял окончательного решения о том, в каком формате он сможет принять участие в этом мероприятии. При этом он подчеркнул, что Россия обязательно будет представлена на встрече G20.

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Саммит пройдет на острове Бали 15–16 ноября.