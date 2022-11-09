Формат участия Путина в саммите G20 по-прежнему не определили | 360°

Власть 09 ноября 2022, 13:02 Формат участия Путина в саммите G20 по-прежнему не определили Представитель Кремля Песков: формат участия Путина в саммите G20 еще не определили

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Решение о формате участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 пока не принято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сейчас в Кремле продолжается обсуждение темы, сообщил ТАСС.

«Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы», — сказал Песков в ответ на вопрос об участии Путина в саммите на Бали.

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Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что эту информацию, вероятно, предоставят в ближайшие дни.

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Саммит «Большой двадцатки» пройдет на острове Бали 15–16 ноября. В МИД Индонезии заявляли, что подтвердили участие в мероприятии 17 лидеров стран.

Известно, что президент США Джо Байден собирается выступить на саммите в поддержку Украины, а также намерен провести переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Накануне Видодо заявил, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский приедут на саммит G20, «если позволит ситуация». Он добавил, что российский лидер может принять участие в мероприятии в онлайн-формате.