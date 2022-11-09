Мир 09 ноября 2022, 20:39 Путин не поедет на саммит G20 — СМИ Bloomberg: Путин не будет участвовать в G20, на саммит от России приедет Лавров РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите «Большой двадцатки», который должен состояться на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным автора публикации, информацию о решении президента России предоставили «осведомленные» источники. Вместо Путина на саммит G20 якобы приедет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что скоро проинформирует о решении Путина по поводу поездки на саммит, сообщало РИА ФАН.

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в G20 в Индонезии. Об этом изданию Suspilne сообщил спикер украинского лидера Сергей Никифоров. По его словам, скорее всего, Зеленский будет участвовать в онлайн-формате.

Зеленский выступал за исключение России из формата «Большой двадцатки». Поводом для такого решения он назвал ситуацию с приостановкой продовольственного соглашения.