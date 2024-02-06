Мир 06 февраля 2024, 16:00 Военное положение на Украине продлили до 13 мая Верховная рада продлила военное положение на Украине на 90 дней Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/globallookpress

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Указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения утвердили в Верховной раде. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Парламентарии продлили военное положение в стране на 90 дней — с 14 февраля до 13 мая 2024 года. Это было уже десятое подобное голосование, отметил Железняк. «За» выступили 335 депутатов.

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Верховная рада также утвердила указ о продолжении мобилизации до 13 мая. Документ поддержали 323 члена парламента.

Немецкий журналист Юлиан Репке предрек украинским властям проблемы из-за затягивания принятия закона о мобилизации. При этом главком ВСУ Валерий Залужный считает, что Украина не в состоянии провести мобилизацию без «непопулярных мер».

Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер считает, что разное отношение к территориальному вопросу рассорило Зеленского с Залужным. Однако отставка главкома ВСУ не исправит сложившуюся в стране ситуацию, заявил полковник Службы безопасности страны в отставке, военный аналитик Олег Стариков.