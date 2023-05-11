Путешествия 11 мая 2023, 08:52 Россиянам к возобновлению полетов в Грузию подготовили пакетные туры Российские туроператоры Tez Tour и Pegas Touristik начали готовить пакетные туры в Грузию РИА «Новости»

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После снятия запрета на прямые авиаперевозки из России в Грузию туроператоры начали готовить пакетные предложения. Представители Tez Tour, Pegas Touristik и других компаний подтвердили РБК, что рассчитывают на спрос.

Первая уже подготовила программы, но клиенты этого туроператра смогут поехать в Грузию только наземным транспортом — полетную программу пока не сверстали. Альтернативой многим закрывшимся для россиян пляжным курортам в Tez Tour посчитали Батуми, Квариати, Гонио, Кобулети и Чакви. Недельный отдых в местных отелях обойдется в сумму от 11,7 тысячи рублей.

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Директор Pegas Touristik Анна Подгорная тоже рассказала о планах запустить пакетные предложения. Туроператор Fun&Sun создаст такие программы сразу после того, как авиакомпании начнут прямые перевозки. В пресс-службе туроператора «Интурист» сказали, что объем турпотока зависит от количества полетов. По мнению ее специалистов, Грузия станет самым популярным выездным направлением отдыха.

В России решили снять запрет на прямые авиаперелеты в Грузию и отменить для ее граждан визы для въезда. Минтранс сообщил, что запустят по семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно в неделю.