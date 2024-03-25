Мир 25 марта 2024, 16:11 Власти Грузии проработают закон о запрете ЛГБТ-пропаганды Грузия решила принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды Unsplash

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Закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды хотят принять в Грузии. Как сообщил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, партия собирается инициировать поправки в конституцию. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что обязанность депутатов — защищать все конституционные права и свободу человека. Но также власти страны должны встать на защиту семейных ценностей.

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«Мы решили инициировать конституционные поправки, в которых будут четко прописаны гарантии семейных ценностей и защита несовершеннолетних», — подчеркнул Мдинарадзе.

Он уточнил, что в скором времени партия также представит более конкретные изменения в законах. Поправки будут подразумевать запрет на проведение всех мероприятий, направленных на пропаганду однополых интимных отношений или опеки детей однополой парой. Также запретят смену пола.

Недавно ЛГБТ* и его структурные подразделения внесли в перечень террористов и экстремистов. А в 2023 году Верховный суд признал движение экстремистским.

*Экстремистская организация, запрещенная в России