Spiegel: Минздрав Германии покупал маски у мужа-гея главы ведомст

Немецкое Министерство здравоохранения закупило в 2020 году свыше полумиллиона медицинских масок класса FFP2 у фирмы Burda GmbH («Бурда ГмбХ»), которая связана с супругом главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана — Даниэлем Функе.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на документ, который ведомство предоставило Бундестагу. Из материала следует, что Даниэль Функе лоббирует компанию и руководит ее бюро в Берлине.

Таким образом, сделка может подразумевать конфликт интересов, указывает издание. Согласно документу, который предоставили в Бундестаг, у Burda GmbH были приобретены 570 тысяч респираторов по цене в 1,73 доллара за штуку. Общая стоимость составила 909 тысяч евро.

В Германии в ходе первого локдауна из-за пандемии коронавирусу наблюдался дефицит масок. Тогда Минздрав в срочном порядке решало проблему. Функе, как заявили в Burda GmbH, не участвовал в сделке, более того, он даже не знал о ней.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что Евросоюзу следует использовать для вакцинации российский препарат «Спутник V». Если ЕС не будет заказывать препарат, то Германия приобретет его сама. По ее словам, ЕС должен использовать против коронавируса все вакцины, одобренные Европейским лекарственным регулятором (ЕМА).