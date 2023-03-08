08 марта 2023, 23:52
Власти ФРГ не стали разглашать данные о диверсиях на «Северных потоках»
Вице-канцлер Хабек: информация ФРГ о взрывах на «Северных потоках» не для обсуждения в СМИ
Сведения, которыми располагает Германия о подрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», не предназначены для общественности. Об этом заявил в эфире телеканала Welt вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек.
Немецкий политик отметил, что не может комментировать появившиеся в СМИ данные о подрывах газопроводов.
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«Так что сведения правительства ФРГ не предназначены для обсуждения в СМИ», — заявил Хабек.
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Выяснением обстоятельств произошедшего занимается Генпрокуратура Германии, после завершения работы ведомство сделает заявление, указал вице-канцлер.
Накануне газета The New York Times опубликовала материал с новыми разведданными по диверсиям на газопроводах. Издание со ссылкой на анонимный источник заявило, что за подрывами якобы стоит некая проукраинская группировка.
Американский журналист, автор расследования о диверсиях на «Северных потоках» Сеймур Херш не стал комментировать публикацию в СМИ, а лишь рассмеялся на просьбу российского агентства дать оценку новым сведениям.
Германия
Газопровод Северный поток — 2
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