27 февраля 2024, 12:08
Власти Франции не исключили отправку военных на Украину
Премьер Франции Атталь вслед за Макроном не исключил отправку военных на Украину
Франция может отправить своих солдат на Украину. Такое заявление вслед за президентом страны Эммануэлем Макроном в эфире радиостанции RTL сделал французский премьер Габриэль Атталь, сообщило РИА «Новости».
Премьер-министру задали вопрос, могут ли французских военных отправить на Украину. Он заявил, что такой вариант развития событий может произойти.
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«Нельзя ничего исключать», — высказался Атталь.
По его словам, французская сторона не смирится с победой России.
Макрон ранее заявил, что лидеры стран Запада на конференции в Париже не решили, будут ли отправлять сухопутные войска на Украину. Но, по его словам, ЕС сделает все, чтобы Россия не смогла одержать победу в конфликте.
Лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко отреагировал на слова Маркова. По его мнению, заявления президента говорят о его желании втянуть страну в мировую войну.
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