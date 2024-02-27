Мир 27 февраля 2024, 12:08 Власти Франции не исключили отправку военных на Украину Премьер Франции Атталь вслед за Макроном не исключил отправку военных на Украину Alexis Sciard / Global Look Press

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Франция может отправить своих солдат на Украину. Такое заявление вслед за президентом страны Эммануэлем Макроном в эфире радиостанции RTL сделал французский премьер Габриэль Атталь, сообщило РИА «Новости».

Премьер-министру задали вопрос, могут ли французских военных отправить на Украину. Он заявил, что такой вариант развития событий может произойти.

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«Нельзя ничего исключать», — высказался Атталь.

По его словам, французская сторона не смирится с победой России.

Макрон ранее заявил, что лидеры стран Запада на конференции в Париже не решили, будут ли отправлять сухопутные войска на Украину. Но, по его словам, ЕС сделает все, чтобы Россия не смогла одержать победу в конфликте.

Лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко отреагировал на слова Маркова. По его мнению, заявления президента говорят о его желании втянуть страну в мировую войну.