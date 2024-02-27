Мир 27 февраля 2024, 07:56 Макрона раскритиковали во Франции после слов о России Филиппо: заявления Макрона о России призваны втянуть Францию в мировую войну Unsplash

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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном нападении России на Европу связаны с его желанием втянуть страну в мировую войну. Об этом в социальной сети X сообщил лидер политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«А мы что, ведем войну? Третью мировую? Видимо, в этом и есть цель Макрона», — написал он.

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Филиппо подчеркнул, что Франции необходимо выйти из состава НАТО и отказаться от дальнейшей поддержки украинского режима.

Ранее Макрон заявил, что Россия способна «напасть» на страны Европы. Также он не исключил, что в перспективе Евросоюз может направить своих военнослужащих на территорию Украины.

При этом он заявил, что не хочет воевать с русским народом. Политик отметил необходимость продолжать курс на деэскалацию украинского кризиса и заявил о создании коалиции по поставкам киевскому режиму дальнобойных ракет.