Мир 08 февраля 2024, 15:10 Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля IMAGO/Jussi Nukari/globallookpress

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Правительство Финляндии снова продлило закрытие границы с Россией. Об этом сообщили на сайте финского Министерства внутренних дел.

«Госсовет принял решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года», — заявили в ведомстве.

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Соответствующий вопрос обсудили на заседании правительственного совета. Мероприятие прошло 8 февраля. В МВД обвинили Россию в том, что на территории страны близ границы якобы проживают сотни или тысячи мигрантов. Они «ждут возможности продолжить путь в Финляндию».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что финская сторона отказалась обсуждать ситуацию на границе. По словам дипломата, руководство соседней страны уклоняется от прямого диалога пограничных служб.

Финские власти отказались возобновлять работу пропускных пунктов на границе с Россией после 10 февраля. КПП не откроют, пока руководство страны не разработает меры для сдерживания беженцев, сообщил премьер-министр Петтери Орпо.