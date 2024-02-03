Мир 03 февраля 2024, 16:33 Финляндия отказалась открыть границу с Россией после 10 февраля Премьер Финляндии Орпо исключил открытие границ с Россией в ближайшее время IMAGO / Vesa Moilanen / Global Look Press

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Закрытые с середины декабря 2023 года финские контрольно-пропускные пункты на границе с Россией не возобновят свою работу в ближайшее время. С таким заявлением в эфире телеканала Yle выступил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Он пояснил, что граница останется на замке, пока руководство страны не выработает меры для сдерживания незаконной миграции. Сколько времени это может занять, глава правительства не уточнил.

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«За восточной границей находятся люди, цель которых — нелегально приехать в Финляндию. Понятно, что мы не можем отменить закрытие границ», — заявил Орпо.

Премьер-министр добавил, что речь идет о тысячах человек, которые сейчас находятся на территории России.

Власти Финляндии с середины ноября начали ограничивать работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией и концу 2023 года закрыли их все. В последний раз решение о прекращении работы КПП продлили 10 января на один месяц. Причиной такой меры назвали большое количество нелегальных мигрантов, проникающих в страну.

Однако закрытые границы не остановили желающих попасть в северную страну. На минувшей неделе пограничная служба Финляндии сообщила о задержании 18 человек около города Иматра недалеко от КПП. По данным ведомства, границу нелегально пересекли беженцы одной из стран Ближнего Востока. Среди задержанных оказались женщины и дети. Все они запросили у властей убежища.