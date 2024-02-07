07 февраля 2024, 08:10
Захарова обвинила Финляндию в нежелании обсуждать открытие границы с Россией
Захарова: Финляндия решила уклониться от прямого диалога пограничных служб
Финляндия отказалась обсуждать с Россией ситуацию на границе. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, финское руководство уклоняется от прямого диалога пограничных служб.
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«Заявления финской стороны <…> не несут в себе никакой новизны и продиктованы, на наш взгляд, исключительно политизированным подходом властей Финляндии к вопросам обеспечения функционирования совместной границы», — отметила Захарова отвечая на вопрос журналистов о закрытии границы.
Она подчеркнула, что действия финской стороны являются «возведением новых разделительных линий» и напоминают возврат к временам холодной войны. Решение о закрытии границ приняла Финляндия, и именно на ней лежит ответственность за нарушение международных обязательств, добавила дипломат.
Ранее финские власти отказались возобновить работу пограничных с Россией пунктов после 10 февраля. Премьер-министр Петтери Орпо объяснил, что границу не откроют, пока руководство страны не выработает меры для сдерживания миграции.
Финляндия
Мария Захарова
Россия
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