Власти Египта заявили о начале четвертой волны коронавируса

Власти Египта объявили о четвертой волне коронавируса. Число заболевших в стране ежедневно увеличивается.

О четвертой волне заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин, сообщило РИА «Новости».

«Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того, как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад», — заявил он.

Он отметил, что большинство переносят заболевание в легкой или средней форме, однако с увеличением числа заболевших растет количество госпитализированных.

За последние сутки в Египте заразились коронавирусом 184 человека, умерли восемь. Всего с начала пандемии в стране заболели COVID-19 более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.

Ранее Россия увеличила количество рейсов в Египет. Около 60 рейсов в неделю с 27 августа будет летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Допуски на полеты в Египет есть у авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Nordwind, Azur Air, Smartavia и еще ряда компаний.