Количество рейсов из России в Египет увеличат до 60

Около 60 рейсов в неделю с 27 августа будет организовано из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом заявил посол Египта, написало РИА «Новости».

Сейчас в Хургаду и Шарм-эш-Шейх летают самолеты авиакомпаний «Россия» и EgyptAir. У каждого перевозчика по пять рейсов из Москвы в неделю. Оперштаб с 27 августа разрешил делать еще по 10 рейсов еженедельно из российской столицы на каждый из курортов. К тому же раз в неделю в Египет будут летать из российских городов, где разрешено авиасообщение с другими государствами.

Допуски на полеты в Египет есть у авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Nordwind, Azur Air, Smartavia и еще ряда компаний.

Агентство ранее уточняло, что количество рейсов будет увеличено на взаимной основе. Таким образом, авиакомпания EgyptAir сможет осуществлять свои рейсы.

Россия возобновила полеты на курорты Египта с 9 августа. Полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх прекратились осенью 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем. Лайнер вылетал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.