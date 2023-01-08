Мир 08 января 2023, 21:44 Власти ДНР пообещали уничтожить всю переданную Украине военную технику Советник главы ДНР Гагин: переданную ВСУ военную технику перемолотят на фронте РИА «Новости»

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Вооруженными силами РФ перемолотят всю технику, которую США передадут в рамках новой военной помощи Украине. Об этом РИА «Новости» заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«На днях озвучили объемы новой военной помощи от ЕС и США Украине. Там включены и танки, и БТР, и РСЗО, и многое другое. С уверенностью могу сказать, что вся эта помощь будет „перемолота“ нами на фронте», — сказал он.

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Гагин надеется, что российские войска будут уничтожать транспортные и железнодорожные узлы и пути, чтобы не дать этой технике попасть в распоряжении украинских боевиков.

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В рамках очередной военной помощи Соединенные Штаты передадут Украине 50 боевых машин пехоты Bradley. Поставка обойдется американцам в 2,85 миллиарда долларов.

В пакет помощи вошли ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением и 18 самоходных артиллерийских установок. Также украинским военным планируют передать 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубицы.