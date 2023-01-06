06 января 2023, 23:20
Пентагон подтвердил передачу Украине ракет Sea Sparrow
Пентагон передаст Украине ракеты Sea Sparrow в рамках нового пакета военной помощи
Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
В оборонном ведомстве не стали уточнять точное число ракет и платформу, с которой планируется их запускать.
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Администрация президента США Джо Байдена ранее объявила о выделении очередного пакета военной помощи Украине объемом около трех миллиардов долларов. По информации Белого дома, поставка вооружения Украине напрямую связана с текущим характером боевых действий в Донбассе. Пентагон оказывает помощь по нескольким критериям с учетом текущих потребностей Киева и способностью США их удовлетворить.
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Соединенные Штаты передадут Украине 50 боевых машин пехоты Bradley. Поставка боевых машин обойдется американцам в 2,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи направлен на то, чтобы украинские силы получили как можно больше вооружения в зимние месяцы.
Ранее власти Украины потребовали от Германии предоставить ВСУ все возможные виды вооружений. Среди них танки, подлодки и баллистические ракеты.
США
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