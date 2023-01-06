Мир 06 января 2023, 23:31 Украина впервые получит от США самоходные артиллерийские установки Пентагон: США впервые предоставят ВСУ 18 самоходных артиллерийских установок РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские власти решили предоставить Украине 18 самоходных артиллерийских установок. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер. Ее слова привел ТАСС.

«Пакет помощи также включает значительные обязательства в сфере артиллерии. Это 18 самоходных артиллерийских установок M109A6 Paladin калибра 155 миллиметров и артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров», — сказала она.

Реклама

По словам Купер, это первое предоставление самоходных гаубиц, которые обеспечат большую защиту и маневренность, по сравнению с ранее поставленными буксируемыми гаубицами. Кроме того, установки дополнят предоставленные ранее ВСУ самоходные гаубицы.

Реклама

Соединенные Штаты также внесли в пакет военной помощи 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, и гаубицы.

Ранее Пентагон сообщил, что в очередной пакет военной помощи Украине власти США добавили ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Точное число ракет не называлось.