Власти Дании отказались использовать прививку от коронавируса J&J

Власти Дании решили отказаться от использования вакцины компании Johnson & Johnson (J&J). Решение было принято из-за образования «необычных тромбов».

Об этом рассказала министр здравоохранения Магнус Хеунике. Теперь вакцина будет исключена из программы вакцинации против коронавируса в стране, сообщил телеканал TV2.

Управление здравоохранения еще в апреле сообщило об отказе от использования в Дании вакцины AstraZeneca из-за серьезного побочного эффекта — образования тромбов. Но все это время препарат продолжает оставаться одобренной вакциной.

Канада в начале мая решила временно не вакцинировать население препаратом от коронавируса компании Johnson & Johnson. Решение касается первой партии препарата. В местном Минздраве отметили, что работают с компанией и регулятором США FDA над вопросом получения данных для завершения оценки.

В понедельник министр обороны Маргарита Роблес сообщила, что в Испании у военного после прививки AstraZeneca образовался тромб. В результате он скончался. Однако она подчеркнула, что вакцина — гарантия. И с медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию населения.