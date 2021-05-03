Испанский военный умер от тромбоза после вакцинации AstraZeneca

В Испании у военного после прививки AstraZeneca образовался тромб. В результате он скончался. Об этом сообщила министр обороны Маргарита Роблес.

«Это была очень тяжелая новость. Но в то же время важно, чтобы люди прививались. Правда, что происходят подобные ситуации, однако ситуация тяжелая, и вакцина — гарантия. С медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию, надо, чтобы все делали прививки», — передало РИА «Новости» слова министра.

По ее словам, в медицинских отчетах говорится, что нет никакого сомнения, что смерь была последствием использования вакцины. Погибшего звали Франсиско Перес, он служил в 66-м пехотном полку «Америка». Маргарита Роблес встретилась с семьей и сослуживцами военного.

Местные СМИ ранее писали, что 35-летний капрал умер 24 апреля в Университетской больнице Наварры от осложнений после вакцинации. Первую дозу вакцины он получил 7 апреля.

В конце апреля в Швеции пациенты стали отказываться от вакцинации препаратом AstraZeneca. В некоторых центрах они требовали сделать второй укол любым другим препаратом.