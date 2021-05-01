Канада приостановила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Минздрав Канады решил временно не вакцинировать население препаратом от коронавируса компании Johnson & Johnson. Приостановление использования касается первой партии вакцины.

«Как и все вакцины, импортируемые в Канаду, препараты Janssen (дочерней компании Johnson & Johnson — прим.ред.) будут выпущены для распространения только после того, как Минздрав Канады убедится, что они соответствуют высоким стандартам в отношении качества, безопасности и эффективности», — привело сообщение министерства РИА «Новости».

В Минздраве отметили, что работают с компанией и регулятором США FDA над вопросом получения данных для завершения оценки. Чтобы разрешить распространять препарат в Канаде, специалисты должны завершить проверку.

По информации ведомства, при производстве вакцины использовали лекарственное вещество, произведенное на предприятии Emergent. При этом перед созданием самой вакцины вещество необходимо обработать. Кроме того, препарат производился за пределами США.

Ранее американский регулятор сообщил, что зафиксировал случаи массового загрязнения вакцин Johnson & Johnson. Телеканал CBC уточнил, что в Канаду поставили 300 тысяч доз препарата.