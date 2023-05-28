Мир 28 мая 2023, 17:45 Власти Азербайджана не исключили сближение с ЕАЭС Президент Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана табу в рамках сближения с ЕАЭС РИА «Новости»

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Для Азербайджана нет запретов в вопросе сближения с Евразийским экономическим союзом. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил президент страны Ильхам Алиев.

«У нас нет каких-то табу в сближении с ЕАЭС. Все будет исходить от конкретной ситуации, связанной с экономическим положением Азербайджана и мировой экономикой. Будущее все покажет», — сказал он.

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Алиев отметил, что сам факт участия Азербайджана в саммите ЕАЭС уже свидетельствует об интересе страны к организации.

«Это говорит о том, что мы хотим сближаться со странами — членами объединения», — добавил азербайджанский лидер.

Ранее Евразийский экономический союз назвали связующим звеном между Азией и Европой, глобальным Севером и Югом.

Президент России Владимир Путин заявлял, что члены ЕАЭС уже заявили о себе как о самодостаточном и самостоятельном центре нового многополярного мира.