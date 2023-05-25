Мир 25 мая 2023, 17:00 ЕАЭС назвали связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером Токаев выступил за усиление интеграции ЕАЭС с ШОС, АСЕАН и «Меркосур» РИА «Новости»

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Евразийский экономический союз должен усилить взаимодействие между другими международными объединениями. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего евразийского экономического совета. Об этом сообщил ТАСС.

В числе объектов для интеграции Токаев назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южноамериканский общий рынок («Меркосур»).

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«Думаю, интерес к сотрудничеству со стороны этих организаций носит взаимный характер», — отметил президент Казахстана.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия высоко ценит дружеские отношения внутри ЕАЭС и призывает усилить сотрудничество на принципах взаимного уважения интересов.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко счел, что странам союза под силу создать ответственный центр нового многополярного мира.