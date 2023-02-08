Мир 08 февраля 2023, 19:09 Власти Австрии выступили за установку стен на внешних границах ЕС Канцлер Австрии Нехаммер призвал к возведению стен на границе ЕС из-за потока мигрантов РИА «Новости»

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Европа переживает новый миграционный кризис из-за большого потока миграции, поэтому необходимо защитить внешние границы Евросоюза (ЕС). Такое заявление в интервью Bild высказал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Физическая инфраструктура и барьеры необходимы для защиты этих внешних границ. Это означает: заборы, стены и все, что с ними связано. Защита внешних границ ЕС является необходимостью, а не желанием», — заявил он.

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Издание подчеркнуло, что Нехаммер первым из руководителей стран ЕС выступил за установку барьеров вокруг границ.

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Канцлер Австрии уже не раз выступал с таким заявлением. Позже представитель Европарламента Манфред Вебер озвучил аналогичную идею для борьбы с нелегальными мигрантами. Он предложил усилить контроль не только на суше, но и на море.

Тем временем Великобритания собралась выйти из Европейской конвенции по правам человека из-за прогноза о наплыве миграции. Исследователи заявили, что в 2023 году в Британию прибудут 65 тысяч нелегальных иностранцев.