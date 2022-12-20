Мир 20 декабря 2022, 22:26 Представитель Европарламента Вебер предложил обнести ЕС забором для защиты от нелегальных мигрантов

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Представитель Европарламента Манфред Вебер заявил, что нужно усилить меры борьбы с нелегальными мигрантами. Он предложил построить забор на внешних границах Евросоюза, сообщила «Парламентская газета».

Вебер отметил, что большой поток мигрантов способен спровоцировать кризис в Европе.

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«Крайне необходимо усилить контроль на внешних границах, будь то на море или на суше», — подчеркнул он.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер уже высказывал подобную мысль. Он отметил, что важнее всего построить ограждения на границе Болгарии и Турции.