Мир 19 мая 2023, 07:32 Зеленский приедет на саммит G7 в Японию — СМИ Bloomberg: президент Украины Зеленский приедет на саммит G7 в Хиросиму Flickr

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Украинский президент Владимир Зеленский намерен посетить саммит Лиги арабских госудрстd в Саудовской Аравии, а потом отправиться на саммит G7 в Японию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Владимир Зеленский отправится в Хиросиму, Япония, чтобы лично присоединиться к лидерам „Большой семерки“», — передает агентство.

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Источник издания уточнили, что Зеленский отправится в Хиросиму на американском военном самолете после своего рабочего визита в Саудовскую Аравию. Ранее японская сторона говорила, что украинский лидер будет присутствовать на встрече G7 дистанционно. Хотя замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству Kyodo допускал поездку Зеленского на саммит в Японию.

Именно эта в стране председательствует в «Большой семерке» в 2023 году. Саммит начался в Хиросиме 19 мая и продлится до 21 мая.