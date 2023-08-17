Мир 17 августа 2023, 21:20 Владельца AliExpress назвали «спонсором войны» на Украине Украина внесла владельца AliExpress в список «международных спонсоров войны» Freepik

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло группу китайских компаний Alibaba Group Holding Limited в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщил ТАСС.

Компанию-владельца AliExpress включили в список за то, что маркетплейс продолжает работать в России. А также за то, что среди товаров на AliExpress можно найти продукцию Дебальцевского завода металлургического машиностроения, находящегося в Донецкой Народной Республике.

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В июле НАПК внесло в список «международных спонсоров войны» фирму Unilever за отказ уходить с российского рынка. Британская компания владеет брендами Axe, Domestos, Dove, Lipton, «Золотой стандарта», «Магнат» и другими.

В начале августа этот список пополнила и компания-производитель рома Bacardi.