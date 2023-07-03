Мир 03 июля 2023, 16:28 Украина внесла производителя Domestos и Lipton в список спонсоров войны Украина внесла британскую компанию Unilever в перечень спонсоров войны РИА «Новости»

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Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло компанию по производству бытовой химии и продуктов Unilever в список международных спонсоров войны. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

Причиной попадания компании в список стал отказ покинуть российский рынок после начала специальной операции.

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«НАПК внесло в список производителя Dove, Axe, Lipton, Domestos и ряда других известных брендов, британскую компанию Unilever. Корпорация является одним из лидеров на рынке товаров бытовой химии и продуктов питания, ей принадлежат порядка 400 брендов, продукцию выпускают на более чем 280 предприятиях», — сообщили в агентстве.

Пресс-служба НАПК отметила, что Unilever обещала приостановить экспорт и импорт своей продукции в Россию, а также отказаться от рекламных и медийных расходов.

«Но в течение 2022 года прибыль подразделения Unilever Russia увеличилась до 108 миллионов евро с 56 миллионов в 2021 году. У корпорации есть предприятия в Туле, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Омске», — добавили в НАПК.

Ранее Украина внесла в перечень международных спонсоров войны производителя «Медвежонка Барни».