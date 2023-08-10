Мир 10 августа 2023, 14:45 Украина признала производителя рома Bacardi спонсором войны НАПК Украины внесло производителя рома Bacardi в список международных спонсоров войны Unsplash

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на Украине включило в список международных спонсоров войны компанию, выпускающую ром Bacardi. Об этом НАПК сообщило в своем Telegram-канале.

«НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны», — указало украинское ведомство.

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Агентство объяснило это решение продолжающимися поставками продукции Bacardi в Россию, уточнил RT. В НАПК отметили, что компания привозит в страну товары на миллионы долларов и ищет новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях.

В начале июля украинское ведомство включило в список международных спонсоров войны британскую компанию Unilever, выпускающую товары под брендами Dove, Axe, Lipton, Domestos и другими известными марками. Причиной стал отказ организации уйти с российского рынка после начала спецоперации. По данным НАПК, прибыль Unilever в России выросла до 108 миллионов евро в 2022 году.