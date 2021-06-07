Зеленский потребовал немедленно включить Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО включить страну в состав альянса. Он боится потерять независимость.

«Если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать его. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — сообщил украинский лидер в интервью изданию Axios.

Зеленский верит, что Украины вступит в НАТО, чего нельзя сказать о жителях страны. Это, по мнению украинского лидера, стало проблемой.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса. Глава НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что участникам предстоит обсудить основные планы до 2030 года и найти способ противостоять вызовам современности и завтрашнего дня. При этом Украину на саммит не позвали.

Во время интервью Зеленский отметил что решение американского президента Джо Байдена не вводить санкции против завершения строительства «Северного потока — 2» стало для него сюрпризом. Он рассматривает США как «оплот», но данное решение не было направлено на поддержку его страны.