Только США могли остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который стал «настоящим оружием» в руках России. Решение администрации президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена не вводить новые санкции поколебало уверенность Киева в поддержке со стороны Вашингтона.

Об этом в интервью Axios заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что не ожидал, что пули к российскому оружию будут предоставлены «такой великой страной как США». Это решение, безусловно, не было направлено на поддержку Украины.

Украинский лидер рассказал, что ранее эксперты убедили его в том, что Байден знает Украину лучше, чем предыдущий президент. Однако его действия «ослабляют уверенность внутри Украины», что ей будет оказана непоколебимая поддержка.

Вашингтон решил не вводить санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига 21 мая. Под запретительные меры попали две российские компании, одно учреждение и 13 судов. Решение было принято в национальных интересах США, так как строительство трубопровода почти завершено, а санкции сказались бы негативно на отношениях с Европой.

Если после введения его в строй Россия отключит Украину от поставок газа, Киев ежегодно будет терять около трех миллиардов долларов в год. Зеленский ранее называл «Северный поток — 2» флэш-роялем на руках у Москвы и опасался давления в отношении Донбасса.

На следующей неделе начнет работу в тестовом режиме участок газопровода «Северный поток — 2» в Ленинградской области. Инспекция объектов в Кенгисеппском районе прошла удовлетворительно.