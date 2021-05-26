Украина призвала НАТО прекратить «кормежку обещаниями»

Саммит стран лидеров стран НАТО в этом году пройдет без участия Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что такое решение организаторов сильно разочаровало Киев, который рассчитывал получить План действий по получению членства в альянсе.

Как сообщило РИА «Новости», такое заявление глава внешнеполитического ведомства Украины сделал на пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ.

Кулеба подчеркнул, что 2021 год казался самым подходящим, чтобы дать Украине план для вхождения в состав Альянса.

«Мы благодарны нашим партнерам НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано», — напомнил министр.

Как отметила «Газета.ru», Кулеба призвал не превращать «политику открытых дверей в кормежку обещаниями».

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса. Глава НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что участникам предстоит обсудить основные планы до 2030 года и найти способ противостоять вызовам современности и завтрашнего дня.

Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Но для вступления в альянс ей требуется соответствовать ряду критериев. Президент Украины Владимир Зеленский в середине апреля заявил, что Евросоюзу и НАТО пора определиться со своими решениями. «Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей», — подчеркнул он.