Мир 23 февраля 2023, 01:46 Визит Байдена на Украину сочли пощечиной для всех американцев Конгрессмен Госар назвал визит Байдена на Украину пощечиной каждому американцу РИА «Новости»

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Поездку президента США Джо Байдена на Украину сочли оскорбительной для американцев. Конгрессмен от штата Аризона, республиканец Пол Госар назвал это пощечиной каждому жителю страны. Об этом политик написал в Twitter.

«Визит Джо Байдена на Украину — это пощечина каждому американцу, особенно жителям Восточной Палестины, штат Огайо. Украина нам не друг, а Россия нам не враг», — заявил Госар.

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Политик напомнил об инциденте в штате Огайо, где в начале февраля с рельсов сошел грузовой поезд с опасными химикатами. ЧП назвали «Чернобыль в Огайо». Состав перевозил винилхлорид — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, продукты его горения представляют опасность для окружающей среды. После аварии население города эвакуировали и разрешили вернуться домой только через неделю.

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Байден посетил Киев 20 февраля, о его визите знали несколько человек из его близкого окружения. В поездке американского президента сопровождали несколько помощников и два журналиста. Такие меры были приняты для обеспечения секретности и безопасности.