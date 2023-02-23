23 февраля 2023, 01:46
Визит Байдена на Украину сочли пощечиной для всех американцев
Конгрессмен Госар назвал визит Байдена на Украину пощечиной каждому американцу
Поездку президента США Джо Байдена на Украину сочли оскорбительной для американцев. Конгрессмен от штата Аризона, республиканец Пол Госар назвал это пощечиной каждому жителю страны. Об этом политик написал в Twitter.
«Визит Джо Байдена на Украину — это пощечина каждому американцу, особенно жителям Восточной Палестины, штат Огайо. Украина нам не друг, а Россия нам не враг», — заявил Госар.
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Политик напомнил об инциденте в штате Огайо, где в начале февраля с рельсов сошел грузовой поезд с опасными химикатами. ЧП назвали «Чернобыль в Огайо». Состав перевозил винилхлорид — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, продукты его горения представляют опасность для окружающей среды. После аварии население города эвакуировали и разрешили вернуться домой только через неделю.
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Байден посетил Киев 20 февраля, о его визите знали несколько человек из его близкого окружения. В поездке американского президента сопровождали несколько помощников и два журналиста. Такие меры были приняты для обеспечения секретности и безопасности.
США
Джо Байден
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