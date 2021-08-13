Вице-президента Samsung освободили из тюрьмы условно-досрочно спустя 7 месяцев

Вице-президент Samsung Electronics и фактический глава группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ен вышел на свободу. Он стал одним из 810 заключенных, которые получили амнистию по случаю отмечаемого 15 августа Дня освобождения Кореи.

В январе этого года Ли Чжэ Ена приговорили к 2,5 года тюрьмы за дачу взятки. В пятницу, 13 августа, его освободили условно-досрочно. Покидая тюрьму он попросил прощения за свои поступки. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Я прошу прощения за то, что вызвал у людей серьезное беспокойство. Я понимаю, что меня продолжать критиковать», — сказал он.

Многие в Южной Кореи были против условно-досрочного освобождения вице-президента Samsung Electronics. По их словам, это слишком снисходительно к нему после его коррупционных сделок.

Ли Чжэ Ен был обвинен в подкупе приближенной бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе Чхве Сун Силя. Взяткой в 25,5 миллиона долларов вице-президент Samsung пытался получить содействие правительства для приобретения контроля над Samsung Group.