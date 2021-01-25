Глава Samsung не будет обжаловать решение суда по делу о взяточничестве

Вице-президент Samsung Electronics и глава группы компаний Samsung Grouр Ли Чжэ Ен отказался подавать апелляцию на решение суда, согласно которому он должен провести в тюрьме 2,5 года. Его обвинили в даче взятки окружению бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе.

Адвокат Ли Чжэ Ена сказал, что его клиент уважает решение суда и отказывается от каких-либо дальнейших действий. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В прошлый понедельник, 18 января, суд Сеула вынес вердикт вице-председателю Samsung Electronics Co. за подкуп бывшего президента Пак Кын Хе и ее давнего друга Чхве Сун-сил, чтобы добиться от правительства поддержки беспрепятственной передачи управленческой власти в Samsung. Ли был отправлен обратно в тюрьму после вынесения приговора.

Понедельник — крайний срок подачи апелляции. Если они решат не делать этого, к концу дня приговор суда будет окончательным.

Ли Чжэ Ен в 2017 году предъявили обвинения в подкупе Чхве Сун Силь, приближенной Пак Кын Хе. Он хотел, чтобы правительство помогло ему приобрести контроль над Samsung Group. Размер взятки достигал 27,4 миллиона долларов. Из-за коррупционного скандала президенту Пак Кын Хе пришлось уйти со своего поста. Через год апелляционная инстанция сократила срок Ли вдвое и заменила его на условный. В 2019 году начался пересмотр этого дела. Прокуратура требовала назначить Ли Чжэ Ёну наказание в виде девяти лет лишения свободы. Однако суд 18 января с учетом уже проведенного срока в заключении назначил Ли 2,5 года. Ли Чжэ Ен должен выйти на свободу в июле 2022 года.