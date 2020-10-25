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    25 октября 2020, 04:46

    Умер глава Samsung Ли Гон Хи

    Анастасия Кукова

    Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в Сеуле на 79-м году жизни. Он сумел превратить компанию своего отца из малоизвестной фирмы в мирового флагмана по производству высокотехнологичного оборудования.
    Умер глава Samsung Ли Гон Хи

    Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление руководства компании. Преемником почившего считается его сын Ли Чжэ Ен. Его подозревали в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации.

    Ли Гон Хи был госпитализирован в 2014 году, после сердечного принципа. Как уточнило Reuters, с тех пор он находился в бессознательном состоянии в эксклюзивной зоне медицинского центра Илвон-Донг в Сеуле. В ней он и умер.