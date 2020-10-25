Умер глава Samsung Ли Гон Хи

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в Сеуле на 79-м году жизни. Он сумел превратить компанию своего отца из малоизвестной фирмы в мирового флагмана по производству высокотехнологичного оборудования.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление руководства компании. Преемником почившего считается его сын Ли Чжэ Ен. Его подозревали в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации.

Ли Гон Хи был госпитализирован в 2014 году, после сердечного принципа. Как уточнило Reuters, с тех пор он находился в бессознательном состоянии в эксклюзивной зоне медицинского центра Илвон-Донг в Сеуле. В ней он и умер.