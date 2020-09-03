Вице-председатель бундестага не поверил в причастность Москвы к истории с Навальным

Заместитель главы парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность российских властей к тому, что случилось с Алексеем Навальным. Он подчеркнул, что власти России должны быть заинтересованы в прояснении ситуации и наказании виновных.

«Поскольку я не хочу верить в то, что [президент России] Владимир Путин или правительство стоят за этим нападением, но в России есть силы, которые отчасти ведут самостоятельную жизнь», — заявил Кубикки в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Он считает, что власти России должны быть сами заинтересованы в прояснении инцидента и наказании ответственных.

Ранее в бундестаге заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкие власти призвали российскую сторону ответить на эти обвинения. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе заметил, что это заявление очень напоминает историю с отравлением Скрипалей в Великобритании.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва утром 20 августа. Лайнер экстренно посадили в Омске. Мужчина впал в кому. Через два дня омские медики разрешили перевезти его на лечение в Берлин.