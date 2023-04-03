Мир 03 апреля 2023, 08:32 Вице-канцлер Германии с бизнесменами приехал в Киев Bild: вице-канцлер Германии Хабек приехал в Киев flickr

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На Украину с необъявленным визитом приехал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Об этом сообщило издание Bild.

Поезд с небольшой делегацией представителей бизнеса, в том числе президентом Федерации немецкой промышленности (BDI) Зигфридом Руссвурмом, приехал в Киев 3 апреля. В планах немецкого министра — обсудить восстановление Украины после конфликта и сотрудничество в сфере энергетики. По словам Роберта Хабека, Европа заинтересована не только в оказании помощи, но и взращивании экономически сильного партнера. Он сказал, что конкретные инвестиционные решения либо уже приняли, либо начали обсуждать. Цель его визита — донести это до киевского режима.

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«Украина должна получить четкий сигнал, что мы верим, что она победит, что она будет восстановлена», — объявил вице-канцлер по прибытии на вокзал.

Роберт Хабек посетил Украину впервые с начала спецоперации в феврале 2022 года и в первый раз в качестве федерального министра. Поездку планировали осенью прошлого года, но отложили из-за активных боевых действий.

В марте тайный визит в Киев нанес премьер-министр Японии Фумио Кисида. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил также председателя КНР Си Цзиньпина, но не получил ответа. За это его высмеяли читатели Newsweek.