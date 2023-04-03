Мир 03 апреля 2023, 06:24 Призывы Зеленского к Си сравнили с настойчивыми спам-звонками Читатели Newsweek высмеяли президента Зеленского за попытки связаться с Си Цзиньпином Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский не оставил попыток пригласить председателя КНР Си Цзиньпина нанести визит. Читатели Newsweek высмеяли тактику киевского режима и предложили китайскому лидеру общаться напрямую с США.

Тему китайско-украинскимх отношений обсудили под статьей о том, что после визита в Россию Си Цзиньпин так и не связался с Владимиром Зеленским даже по телефону. Президент Украины публично пригласил его нанести визит, но не получил ответа, общение между странами по-прежнему продолжили на уровне посольств и консульств.

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Читатель с ником Luis объяснил нежелание китайского лидера ехать на Украину тем, что его интересует только экономическое партнерство. По его мнению Си, вероятно, не увидел преимуществ в том, чтобы присоединиться к опосредованному столкновению с США.

«Си не станет тратить время на разговоры с Зеленским. Как бы сильно Зеленский ни умолял о встрече с Си, решения за Украину принимают в Вашингтоне», — написал он.

Такого же мнения Hephaestus. Он предупредил, что все решения за киевский режим приняли США. Roger Vincent тоже назвал навязываемые Украиной переговоры бессмысленными, ведь коллективный Запад уже отверг китайский план мирного урегулирования конфликта.

«Может быть, у Си есть какие-то спам-оповещения на телефоне. Он не взял трубку, потому что знал, что это телепродавец ищет деньги», — пошутил Emmanuel Goldst.

Ранее Китай назвали единственной мировой державой, способной изменить ход конфликта на Украине. Во Франции заявили, что важное значение приобрела военная помощь этой страны.