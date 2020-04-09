Виновника чернобыльских пожаров нашли на Украине. Он поджег траву ради забавы
В Национальной полиции Украины сообщили, что они установили человека, причастного к возникновению пожара. Его подозревают в совершении уголовного преступления по статье о повреждении объектов растительного мира.
«Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву», — сообщили в украинской полиции.
Из-за этой забавы в Котовском лесничестве уничтожены или повреждены растения на площади в пять гектаров. В атмосферу попали вредные химические соединения. Меру пресечения жителю Раговки пока не определили.
Сейчас в зоне отчуждения ЧАЭС открытого огня нет, но продолжается тление травы. К тушению пожара привлекли 310 человек и 90 единиц техники.