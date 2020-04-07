Горят чернобыльские леса. Зря переполошились или опасность все же есть?

По словам профессора Аветисова, возгорание произошло достаточно далеко от АЭС и зоны отселения вокруг аварийной электростанции. Но из-за того, что огонь подошел близко к Чернобылю, «народ переволновался».

Это за 30-километровой зоной горят леса, как обычно везде. Что касается радиационной обстановки, то пока, на мой взгляд, все достаточно нормально Григорий Аветисов заведующий отделом организации медпомощи при радиационных авариях центра медицины катастроф Минздрава

Официальные сообщения «говорят, что там ничего особенного не происходит, и пожар достаточно хорошо тушат», добавил Аветисов.

«Все нормально, не волнуйтесь», — успокоил он.

Эксперт напомнил, что сразу после аварии в зоне отчуждения образовался так называемый рыжий лес. Деревья росли близко к АЭС, и во время выброса радиации в апреле 1986 года поглотили большое количество радиоактивных частиц. «А доза, которая убивает сосну, убивает и человека». И за шесть часов в таком лесу можно было получить смертельную дозу излучения.

Позднее рыжий лес вырубили, место, где он рос, перекопали бульдозерами и там же захоронили погибшие деревья.

Лесной пожар вблизи Чернобыля начался 4 апреля. Огонь охватил более 100 гектаров леса, 20 из них — в зоне отчуждения. В центре возгорания уровень радиации на следующий день составил 2,3 микрозиверта в час (то есть 230 микрорентген в час) при норме 0,14 микрозиверта (14 микрорентген в час), сообщал глава украинской Госэкоинспекции Егор Фирсов.

6 апреля агентство по управлению зоной отчуждения заявило, что радиационный фон на территории «существенно не изменился». К утру там оставались два очага лесных пожаров — на площади 20 гектаров и 5 гектаров.

«Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев — 0,014 микрорентген в час, Киевская область — в пределах 0,012 микрорентген в час, в Чернобыле — 0,020 микрорентген в час», — отмечали в ведомстве.

При этом дым от пожаров вблизи Чернобыля ощущается в украинской столице и окрестностях. По прогнозам украинской службы по чрезвычайным ситуациям, запах гари рассеется в регионе к середине этой недели.

В свою очередь, в российском МЧС заявили, что до соседней с зоной отчуждения Брянской области дым вряд ли дойдет. От лесных пожаров до ближайшей границы области — Климовского и Злынковского районов — 190 километров. До этого дым от пожаров сносило в противоположную от региона сторону.

Если ветер изменит свое направление на противоположное, то при скорости 10 метров в секунду к границам Брянской области облако дыма подойдет через 5-11 суток.