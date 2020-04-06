Радиация не доберется до России от пожара в Чернобыле

«Нет никакой радиации на границе, все в порядке. Во-первых, у нас работает огромное количество специальных пунктов, которые контролируют радиацию. Во-вторых, радиация полезна, а в условиях коронавируса — это вообще то, что надо. Долгожители живут в горах, потому что там выше уровень гамма-излучения. Мы заключили контракт на стерилизацию порядка 80 миллионов масок путем радиации, она полезна в данном случае», — пояснил Черемисинов.

Также в Минприроды РФ отметили, что Рослесхоз следит за обстановкой, риска перехода пожара на российскую территорию нет.

«Рослесхоз осуществляет круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на границе с Украиной. На данный момент пожар на территории зоны отчуждения находится в 200 км от границы с Брянской областью. Риск перехода огня через границу на сегодняшний день отсутствует», — пояснили в ведомстве.

В зоне отчуждения украинской АЭС горит 100 гектаров леса, ранее сообщил исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов. По его словам, «сначала кто-то поджег траву, затем огонь перебросился на деревья». К тушению огня привлечена авиация, сброшено более 64 тонн воды.