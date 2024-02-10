Мир 10 февраля 2024, 08:21 Вина США. Северная Корея будет вынуждена провести ядерное испытание Посол Мацегора: не исключено, что КНДР проведет ядерное испытание из-за США Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Северная Корея может провести ядерное испытание, если Соединенные Штаты и их союзники не прекратят провокации. Такое заявление сделал посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью РИА «Новости».

«Если американские провокации продолжатся, если они станут приобретать все более опасный характер, не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания», — подчеркнул он.

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Мацегора уточнил, что ядерное испытание — нежелательный вариант развития событий. Однако, если оно произойдет, ответственность ляжет на американцев и их союзников.

Ранее западные аналитики вновь начали запугивают общественность неизбежной войной на Корейском полуострове. Отношения между Северной и Южной Кореей становятся напряженнее с каждым днем. КНДР в середине января успешно испытала баллистические ракеты, запустив снаряд в сторону Японского моря.

Политтехнолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечал, что руководитель КНДР Ким Чен Ын применять ядерное оружие без явной причины не будет. При этом, как сообщали местные СМИ, Северная Корея уже испытала подводную систему ядерного оружия в Японском море.