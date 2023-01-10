Мир 10 января 2023, 23:19 Виктора Медведчука лишили гражданства Украины Президент Украины Зеленский сообщил о лишении гражданства главы ОПЗЖ Виктора Медведчука РИА «Новости»

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Бывшего депутата Верховной рады от политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука лишили гражданства Украины. Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что такие же меры применили против еще трех парламентариев.

Украинского гражданства лишили депутатов Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

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«На основании материалов, подготовленных СБУ и государственной миграционной службой, я одобрил решение о прекращении гражданства четырех лиц», — заявил Зеленский, говоря и о Викторе Медведчуке.

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Власти Украины заподозрили политика в государственной измене. В апреле политика задержали и заключили под стражу. Сам Медведчук не признал вины. Летом арестовали его активы на сумму около миллиона долларов. Арест экс-депутата продлили до 19 сентября, после чего обменяли на украинских военных. По данным турецких СМИ, российская сторона передала Украине пятерых участников нацбатальона «Азов»*. Согласно достигнутым договоренностям, они остались на территории Турции.

* «Азов» — нацбатальон, признан в России террористической организацией.