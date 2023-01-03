Мир 03 января 2023, 10:49 Появились подробности обмена пленными с участием Медведчука и бойцов «Азова» Hurriyet: обмен пленными с участием Медведчука и бойцов «Азова» прошел в Анкаре РИА «Новости»

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Обмен пленными между Украиной и Россией прошел в сентябре 2022 года в Анкаре. На нем стороны обменяли украинского политика Виктора Медведчука на пятерых командиров полка «Азов»*. Об этом написала газета Hurriyet.

По данным источника, стороны встретились в расположении штаба Национальной разведки Турции. Российская сторона выдвинула условие, что боевики «Азова»* не должны покинуть турецкую территорию, на что Украина согласилась.

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В условленный день состоялась встреча в аэропорту Анкары, обмен прошел без проблем. С тех пор командиры «Азова»* находятся в Турции в качестве гостей.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Медведчук отправился в Россию после обмена, писал RT.

Турецкий лидер заявлял, что гордится своей ролью посредника в диалоге России и Украины. Он выражал надежду, что в скором времени стороны с его помощью сядут за стол переговоров и урегулируют нынешний конфликт.

Украинские силовики задержали Медведчука в апреле, отправив под стражу по делу о государственной измене. Политик не признал свою вину.

* «Азов» — нацбатальон, признан в России террористической организацией.